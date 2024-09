Ein Deutscher verblüfft die Formel 1

Es war nicht Lando Norris, der Pole-Setter. Oder Max Verstappen , der sich auf Platz zwei im Qualifying zum Großen Preis von Singapur an der Spitze zurückgemeldet hat. Nein, Nico Rosbergs Mann des Tages im Zeittraining auf dem Marina Bay Circuit war Nico Hülkenberg. Der Deutsche brannte eine Zeit in die Nacht von Singapur, die nur 0,590 Sekunden langsamer war als die Bestzeit von Lando Norris – und die ihn auf Startplatz sechs beförderte.

Grund genug für Nico Rosberg, um von seinem ehemaligen deutschen Kollegen zu schwärmen: „Wahnsinn, was er am Samstag immer aus diesem Auto rausholt. Ich glaube, das kann kein anderer so“, erklärte der Ex-Weltmeister bei Sky. Und tatsächlich: Hülkenberg hat sich als Meister der Qualifyings in der Formel 1 einen Namen gemacht. 13:3 hat er seinen Teamkollegen Kevin Magnussen allein in diesem Jahr im Kampf gegen die Uhr im Griff.