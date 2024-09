Formel 1: Die folgenschwere Flucht vor Verstappen

Dem „Honigdachs“ ist das Lachen vergangen. Daniel Ricciardo (35) war den Tränen nahe, als er in Singapur Fazit über seine Karriere zog. Er ahnte bereits, dass das schillernde Nachtevent sein letztes Rennen in der Formel 1 war. Gegen Ende fuhr er mit weichen Reifen noch einmal die schnellste Runde. Was aber als „Abschiedsgeschenk“ seines Teams kommuniziert wurde, diente nur einem Zweck: Red-Bull-Superstar Max Verstappen (26) zu helfen und seinem WM-Konkurrenten Lando Norris den Zusatzpunkt wegzunehmen, den es für den schnellsten Umlauf gibt.

Wie konnte Ricciardo so abstürzen?

Er hätte Glück gehabt, sagten viele hinter vorgehaltener Hand, und, am schlimmsten: Sein damaliger Teamkollege Lando Norris, Großbritanniens zweiter Everybody‘s Darling neben Superstar Lewis Hamilton, war konstant schneller unterwegs als der Australier - auch in Monza. Norris aber wurde von seinem Team aufgefordert, den vor ihm liegenden Teamkollegen nicht zu attackieren, um den Doppelsieg des Traditionsrennstalls in diesem entscheidenden Moment nicht zu gefährden. So wurde der letzte Erfolg Ricciardos zum Pyrrhussieg.