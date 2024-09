Formel 1: Emotionen! Ricciardo deutet Abschied an

Emotionale Momente für Daniel Ricciardo beim Großen Preis von Singapur. Der Racing-Bulls-Pilot dürfte in der asiatischen Metropole zum letzten Mal in seinem Cockpit Platz genommen haben. So soll bereits beim nächsten Formel-1-Rennen im texanischen Austin Youngster Liam Lawson für das Team an den Start gehen.