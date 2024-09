Formel 1: Red Bull baggert an Mercedes-Star

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt: Während Mercedes-Boss Toto Wolff seit Monaten versucht, Max Verstappen zu sich zu locken , könnte Red Bull nun den Spieß umdrehen und sich bei den Silberpfeilen nach einem möglichen Nachfolger für den Serienweltmeister umschauen.

Was passiert mit Verstappen?

Die Personalie Max Verstappen ist dabei der Schlüsselfaktor. Sollte er amtierende Weltmeister Red Bull tatsächlich verlassen, könnte Russell ein adäquater Ersatz sein. Der Niederländer wird immer wieder mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht, und auch wenn er noch bis 2025 bei Red Bull unter Vertrag steht, scheint hinter den Kulissen bereits viel Bewegung zu sein.

Ein weiterer Aspekt, der Russell für Red Bull interessant machen könnte, ist die Situation um Sergio Pérez. Der Mexikaner steht aufgrund seiner schwankenden Leistungen seit Langem in der Kritik und besitzt eine Leistungsklausel in seinem Vertrag. Sollte sich Red Bull von Pérez trennen, könnte Russell auch für das zweite Cockpit eine vielversprechende Alternative sein.

Russell einer der Top-Fahrer

Der Engländer selbst hat sich seit seinem Wechsel zu Mercedes im Jahr 2022 als einer der talentiertesten Fahrer im Feld etabliert. Obwohl er in der aktuellen Saison nur einen Sieg erringen konnte – der zweite wurde ihm nachträglich aberkannt –, hat Russell im Zweikampf mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton bereits gezeigt, dass er in der Lage ist, in einem Top-Team zu bestehen.