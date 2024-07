Formel 1: Spektakuläre Wende bei Red Bull - das steckt dahinter

So war unisono die Nachricht nach dem erneut verkorksten Rennen des Mexikaners in Spa, das als letzte Chance von Pérez galt, sich zu beweisen. Umso überraschter waren Verstappen und Co., als sie am Montagabend von der 180-Grad-Kehrtwende der Red Bull-Entscheidungsträger erfuhren: Der 34 Jahre alte Pérez bleibt jetzt doch, wurde ihnen nach einem langen Meeting in der Red Bull-Fabrik in Milton Keynes unter anderem mit Teamchef Christian Horner, Chefberater Helmut Marko und anderen einflussreichen Red Bull-Machern mitgeteilt.