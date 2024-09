Formel 1: Verhindert Lionel Messi Mick Schumachers Comeback?

Franco Colapinto zeigt aktuell sein Können in der Formel 1 - dabei ist er ein Konkurrent von Mick Schumacher. Mit Lionel Messi hat der junge Argentinier einen prominenten Fürsprecher.

Franco Colapinto hat keinen langen Anlauf benötigt, um seinen Williams-Vorgänger Logan Sargeant zu übertrumpfen. Bereits in seinem zweiten Formel-1-Rennen beim GP von Aserbaidschan fuhr der 21 Jahre alte Argentinier im Williams-Boliden in die Punkte-Ränge. Sargeant war das an den vorherigen 15 Rennwochenenden nicht gelungen.