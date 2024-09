Formel 1: Millionen-Verluste für Verstappen?

Er macht durch die sportliche Krise von Red Bull auch Millionen-Verluste! Am 23. Juni gewann Formel-1-Star Max Verstappen das letzte Mal ein Rennen. Wie Experte Ralf Schumacher nun verriet, verlor der Niederländer dadurch Einnahmen in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Formel 1: Krise hat für Verstappen auch finanzielle Auswirkungen

Verstappen soll zwar zu den Top-Verdienern im Feld gehören, die verlorenen Einnahmen in Höhe von mehreren Millionen Euro dürfte aber auch er spüren. Mittlerweile ist der dreimalige Formel-1-Weltmeister seit sieben Rennen sieglos. Seinen letzten Triumph feierte er Ende Juni beim Spanien-GP in Barcelona.

Schumacher hält Verstappen-Wechsel für denkbar

Schumacher könne sich durchaus vorstellen, dass die aktuellen Probleme bei Red Bull Verstappen dazu bewegen könnten, einen Wechsel zu einem anderen Formel-1-Team in Betracht zu ziehen: „Ich bin der Meinung, dass immer noch nicht alles in Stein gemeißelt ist, was in der Zukunft mit Max Verstappen passiert. Denn er hat keine Geduld und wird nicht ewig dableiben.“