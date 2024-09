Widerspenstige Echse bringt Formel 1 zum Stillstand

Irre Szenen in der Formel 1 ! Während des dritten freien Trainings kam es in Singapur plötzlich zur roten Flagge. Grund dafür war jedoch kein Unfall oder ein liegengebliebenes Auto, sondern ein Tier, denn auf einmal war ein Echse auf der Fahrbahn.

Norris setzt Verstappen unter Druck

Der McLaren-Pilot fuhr in 1:29,646 Minuten die mit Abstand schnellste Runde des Wochenendes und landete vor seinem englischen Landsmann George Russell (Mercedes) und dem Australier Oscar Piastri im zweiten McLaren. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde Vierter - hatte aber fast neun Zehntelsekunden Rückstand auf Norris.

Hülkenberg schneller als sein Teamkollege

Sehr stark trat Norris auf. Der WM-Zweite, der 59 Punkte Rückstand auf Weltmeister Verstappen hat, lag 0,479 Sekunden vor dem zweitplatzierten Russell. In dieser Form wird Norris auch im Qualifying nur schwer zu schlagen sein. Verstappen zeigte sich im Vergleich zum Vortag etwas verbessert, war gegen Norris aber chancenlos.

Der Startplatz ist in Singapur besonders wichtig, da das Überholen auf dem engen Stadtkurs nur schwierig möglich ist. In diesem Jahr gibt es jedoch eine zusätzliche DRS-Zone, die für mehr Spannung sorgen soll. Das 18. Saisonrennen findet am Sonntag (14.00 Uhr MEZ) statt.