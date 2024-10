"Es ist enttäuschend, dass die Formel 1 in Deutschland eingeschlafen ist"

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass ein Formel-1 -Rennen in Deutschland stattfand. Während der Corona-Pandemie sprang seinerzeit der Nürburgring als Austragungsort ein. Der bislang letzte offizielle „Große Preis von Deutschland“ datiert aus dem Jahr 2019, seinerzeit wurde auf dem Hockenheimring gefahren. Seitdem hat sich in Sachen Königsklasse in Deutschland nichts getan.

Ecclestone von Mercedes enttäuscht

Wie ernst ist es Domenicali?

So wirklich daran glauben kann Ecclestone aber nicht. „Ich glaube, Domenicali sorgt für das, was die amerikanischen Besitzer sehen wollen: vor allem für mehr Rennen. Ich bin mir also nicht so sicher (wie stark er sich für Deutschland einsetzt, Anm. d. Red.). Aber: Es gab in den vergangenen Jahren wirklich viele tolle neue Rennen, das war schon super. Darüber bin ich froh. So hat man die Formel 1 am Leben gehalten und weiterentwickelt.“