F1-Team taucht im Indiana-Jones-Stil auf!

SPORT1 16.10.2024 • 11:14 Uhr Das Formel-1-Team Alpine überrascht in der laufenden Saison mit einer weiteren Sonderlackierung. Der französische Rennstall erinnert an die Abenteuer des legendären Indiana Jones.

Während es sportlich für das das Formel-1-Team Alpine in dieser Saison bislang nicht viel zu gewinnen gab, sorgt der Rennstall zumindest mit dem Aussehen seiner Boliden für Aufsehen. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison wird der Rennstall mit einer Speziallackierung an den Start gehen.

Beim Großen Preis der USA in Austin am kommenden Wochenende wirbt das Team mit seinen Fahrern Pierre Gasly und Esteban Ocon für die Rückkehr des legendären Abenteurers Indiana Jones in einem Videospiel.

Dabei geht es um das Videospiel „Indiana Jones und der Große Kreis“, das am 9. Dezember für PC und Xbox erscheinen soll und im Frühjahr 2025 auch seinen Weg auf die PlayStation 5 finden wird.

Sonderlackierung in „Sonnenuntergangs-Orange“

„Die Zusammenarbeit mit dem Xbox-Team, um die unglaubliche Lackierung von ‚Indiana Jones und der Große Kreis‘ für den Grand Prix der Vereinigten Staaten zum Leben zu erwecken, war fantastisch“, sagt Alpine-Teamchef Oliver Oakes. „Der neue Look wird sich in der Kulisse von Austin an diesem Wochenende sehr gut machen.“

Die Sonderlackierung kommt in einem „Sonnenuntergangs-Orange“ daher und soll zudem eine alte Schatzkarte inklusive roter Reiserouten zeigen, wie sie auch in der Filmreihe zu sehen ist. Neben den Autos sollen auch die Rennanzüge von Gasly und Ocon mit einer Weltkarte mit goldener Schrift verziert sein.

Der französische Rennstall wird damit zum zweiten Mal in dieser Saison mit einer Sonderlackierung an den Start gehen. Bereits beim GP von Belgien in Spa-Francorchamps war das Team im Design von „Deadpool & Wolverine“ unterwegs.

Alpine nur Neunter in der Konstrukteurswertung