Formel 1: Norris heiß auf entscheidende Phase

SID 18.10.2024 • 11:14 Uhr Die Formel 1 nimmt nach der Herbstpause wieder Fahrt auf und biegt in Austin/Texas in die entscheidende Phase der Saison ein. Lando Norris setzt die Jagd auf Max Verstappen fort.

Lando Norris blickte mit großen Augen auf die neue Chrom-Lackierung des McLaren und sah in seinem Spiegelbild den künftigen Weltmeister der Formel 1. Noch träumt der Brite lediglich vom größten Tag seiner Karriere, noch ist er nur Jäger von Titelverteidiger Max Verstappen - doch aus der Vision vom ersten WM-Titel soll bald Wirklichkeit werden.

Das Machtgefüge in der Königsklasse hat Norris im schnellsten Auto des Feldes schon kräftig ins Wanken gebracht, beim Triple-Header auf dem amerikanischen Kontinent will er es weiter in seine Richtung verschieben.

Der Große Preis der USA in Austin/Texas bietet dafür mit dem Sprintrennen (Samstag, 20.00 Uhr im LIVETICKER) und dem Rennen am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) die nächsten Gelegenheiten.

„Es gibt mehr Punkte zu holen“

„Ich liebe es, nach Austin zu kommen. Der Vibe ist immer unglaublich. Es ist ein großartiges Rennen“, sagte Norris: „Außerdem ist es ein Sprint-Wochenende, es gibt mehr Punkte zu holen. Ich bin bereit, wieder ins Auto zu steigen. Lasst uns Texas zeigen, was wir können.“

Bis zu 34 Zähler sind an einem perfekten Wochenende möglich. Für den Wechsel an der Spitze der Fahrer-WM reicht das bei 52 Punkten Rückstand auf Red-Bull-Star Verstappen nicht. Den Druck auf den Niederländer kann Norris aber weiter erhöhen.

Die Chancen stehen gut. Das Layout in Austin dürfte McLaren mit dem zuletzt so dominanten MCL38 entgegenkommen, zudem ist das Selbstvertrauen vor der vierwöchigen Herbstpause nochmals gewachsen. In Singapur, wo Norris das Wochenende vollends kontrollierte, lag der 24-Jährige im Ziel mehr als 20 Sekunden vor Verstappen. Und er beseitigte einen Makel aus seiner Bilanz: Kein einziges Mal hatte er zuvor die Führung über die erste Runde erfolgreich verteidigt.

Norris will Fehlerquote verringern

Die mögliche Spitzenposition nach dem Start zu behalten, ist auch auf dem Circuit of the Americas mit der langen Steigung vor Kurve eins essenziell. Norris hat sich darauf und andere Szenarien in der Rennpause im Simulator akribisch vorbereitet. Die Fehlerquote, die ihn in der Vergangenheit zu viele Punkte gekostet hat, soll verringert werden.

Die zunehmende Erfahrung in einem Siegauto kommt ihm ebenfalls zugute, sie stärkt Norris im mentalen Bereich, den die Konkurrenz von Red Bull als Schwachpunkt im Vergleich zu Verstappen ausgemacht hat. „Je häufiger man vorne fährt, desto mehr gewöhnt man sich an die Situation“, sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella.

Damit Norris und die Papayas nicht wieder davonziehen, hat die Konkurrenz die Technik-Offensive ausgerufen. Alle Top-Teams reisen mit größeren Upgrade-Paketen an. Die Briten müssen hingegen bei den eigenen Weiterentwicklungen aufpassen, durch fehlerhafte Anpassungen keinen Speed zu verlieren, dürfen sich aber auch nicht auf dem guten Ist-Zustand ausruhen.