Formel 1: Quali-Debakel für Hamilton - Norris holt die Pole

SPORT1 20.10.2024 • 01:17 Uhr Enttäuschendes Qualifying für Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister scheitert schon in Q1. Lando Norris sichert sich die Pole.

Was für ein enttäuschendes Qualifying für Mercedes in der Formel 1. Die Silberpfeile erlebten beim Großen Preis der USA in Austin einen bitteren Tag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rekordweltmeister Lewis Hamilton enttäuschte völlig und scheiterte schon in Q1 als Vorletzter. Hamiltons beste Runde, die ebenfalls nicht fürs Weiterkommen gereicht hätte, wurde nachträglich gestrichen. Er wird das Hauptrennen (Sonntag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) vom 18. und drittletzten Platz starten, das Liam Lawson nach einem Motoren-Wechsel auf den letzten Platz zurückgesetzt wurde.

„Was ist mit diesem Auto eigentlich passiert?“, funkte ein sichtlich frustrierter Hamilton kurz nachdem festgestanden hatte, dass er bereits in Q1 ausgeschieden war in Richtung seines Teams. Auch nach dem Rennen hatte Hamilton noch keine Erklärung für die Enttäuschung: „Ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt. Im Sprint ist etwas im vorderen Teil gebrochen, das wurde repariert. Aber eigentlich weiß ich nicht, was mit dem Auto nicht gestimmt hat.“

Hamilton ratlos: „Auf keinen Fall noch etwas drin“

Am Vortag hatte es noch so ausgesehen, als könnte der Brite auf einer seiner Lieblingsstrecken um den Sieg mitfahren. Im Sprint-Shootout hätte Hamilton wohl die schnellste Runde gefahren, wenn auf seiner schnellen Runde nicht Williams-Pilot Franco Colapinto mit einem Unfall für eine Gelb-Phase gesorgt hätte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nur einen Tag später wirkt es nun so, als wenn Hamilton, der in Austin schon fünfmal gewinnen konnte und bisher nie schlechter als auf Platz vier ins Ziel kam, überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig ist.

Auch deshalb glaubt er nicht mehr wirklich an ein positives Rennen: „Naja mit dem Auto, dass ich vorhin hatte, ist morgen auf keinen Fall noch etwas drin. Aber wenn wir aus der Boxengasse starten und vielleicht über Nacht das Auto komplett überarbeiten und sicherstellen, dass es komplett funktioniert, haben wir noch eine kleine Chance. Aber es wird super schwer.“

Den Tag zum Vergessen für Mercedes rundete dann auch George Russell ab. Russell kam zwar in Q3, flog dort aber auf seiner schnellen Runde in Kurve 19 von der Strecke und krachte hart in die Bande. Sein Team wird über die Nacht viel zu tun haben, um sein Auto wieder fahrbereit zu machen. Russell startet dann von Startplatz sechs.

Formel 1: Norris holt sich die Pole

Durch seinen Abflug bescherte er seinem Landsmann Lando Norris die Pole. Der McLaren-Pilot hatte schon zur Mitte des dritten Qualifyings eine starke Runde gefahren und sich so vorläufig an die Spitze gesetzt. Nach dem Crash von Russell in den letzten Sekunden von Q3 konnte kein Fahrer mehr eine schnellere Runde drehen. Weltmeister Max Verstappen hätte sich wohl aber eh nicht mehr steigern können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Norris hat beim US-Gastspiel in Texas so den Druck auf Verstappen nach einem zwischenzeitlichen Dämpfer aufrechterhalten, wenige Stunden zuvor hatte er im Sprint das Duell mit Verstappen verloren. Der Niederländer wurde im Red Bull Zweiter des Qualifyings.

„Es war eine tolle Runde“, berichtete Norris nach dem Qualifying: „Ich habe alles riskiert. Das war genau das, was wir tun mussten. Wir waren so ziemlich das ganze Wochenende über im Hintertreffen. Wir hatten nicht das Tempo der Ferraris oder Red Bulls.“

Die zweite Startreihe teilen sich die Ferrari von Carlos Sainz und Charles Leclerc. Nico Hülkenberg im Haas scheiterte im Q2 und belegte den zwölften Rang.

Verstappen geht als WM-Spitzenreiter in den 19. Grand Prix des Jahres. Mit dem Sieg im Sprint am Samstag baute er seinen Vorsprung auf Norris auf 54 Punkte aus.

---