Hamilton entschuldigt sich: "Es tut mir leid, wirklich leid"

Ferrari-Ladehemmung beim siebenmaligen Champion: Lewis Hamilton (40) kommt auch im Qualifying in Bahrain nicht auf Tempo. Nur Platz neun – das bisher schlechteste Ergebnis des Briten in seiner ersten Saison bei der Scuderia.

Hamilton: „Es tut mir leid, wirklich leid“

Am Boxenfunk lässt er seinem Frust freien Lauf. „Sorry, Jungs. Es tut mir leid, wirklich leid“, funkt der siebenmalige Champion an Renningenieur Riccardo Adami. Den Fehler sucht er bei sich selbst, nicht beim Auto.

Ex-Ferrari-Präsident: „Risiko für beide“

Der legendäre Ex-Ferrari-Präsident ist zu Gast in Bahrain und betont bei Sky: „Die Kombination Lewis Hamilton und Ferrari ist ein Risiko für beide: Lewis befindet sich schon am Ende seiner Karriere, will aber unbedingt mit Ferrari siegen. Gleichzeitig sprechen wir hier über einen siebenmaligen Weltmeister. Es ist also wichtig, Lewis ein sehr gutes Auto hinzustellen.“