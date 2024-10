Formel 1: Verstappen holt Sprint-Pole

Max Verstappen wird das Sprintrennen in Austin/USA am Samstag von der Pole-Position starten. Der Red-Bull-Pilot setzt sich vor seinem WM-Kontrahenten Lando Norris im Sprint-Shootout durch.

Max Verstappen wird das Sprintrennen in Austin/USA am Samstag von der Pole-Position starten. Der Red-Bull-Pilot setzt sich vor seinem WM-Kontrahenten Lando Norris im Sprint-Shootout durch.

Sprint-Pole für Max Verstappen! Der Red-Bull-Pilot hat den Sprint-Shootout in Austin/USA gewonnen und wird den Sprint am Samstagabend (ab 20 Uhr im LIVETICKER) von P1 starten.

Das erste von vier Duellen an diesem Wochenende gegen seinen ärgsten WM-Kontrahenten Lando Norris (McLaren) konnte der Niederländer somit für sich entscheiden. Der McLaren-Fahrer beendete das Sprint-Qualifying auf P4. Vor ihm landeten neben Verstappen noch Charles Leclerc (P3, Ferrari) und George Russell (P2, Mercedes).

Der Niederländer holte in Austin erstmals nach einer langen Durststrecke wieder eine Pole-Position in der Formel 1. Zuletzt hatte Verstappen im Juni in Österreich ein Pole einfahren können. Bei den darauffolgenden sieben Rennen gelang dies dann nicht mehr.