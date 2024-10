Red Bull bewusst bevorzugt? Schwere Vorwürfe in der Formel 1

SPORT1 21.10.2024 • 02:05 Uhr Das Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris sowie die folgende Strafe für den Briten erhitzt auch nach dem Ende des USA-GP die Gemüter. Während Verstappen einen Seitenhieb in Richtung McLaren verteilt, wird von anderer Seite sogar eine Verschwörung angedeutet.

Was war das für ein heißes Duell zwischen den WM-Rivalen Max Verstappen und Lando Norris beim Großen Preis der USA! Etwa zehn Runden lang bekämpften sich die beiden Piloten vehement - dann schaffte es der McLaren-Pilot doch am Weltmeister vorbei, nur um kurz vor Rennende dafür eine 5-Sekunden-Strafe zu erhalten.

So kam Verstappen am Ende noch als Dritter auf das Podest und baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auf 57 Punkte aus. Im Mittelpunkt stand nach dem Rennen jedoch nicht mehr der tolle Kampf zwischen den beiden Formel-1-Stars, sondern die umstrittene Zeitstrafe für Norris.

Die Rennleitung begründete diese nach dem Rennen damit, dass Norris im Kurvenscheitelpunkt noch nicht neben Verstappen gewesen wäre, weshalb es auch nicht seine Kurve gewesen sei. Für das Überholen außerhalb der Strecke hätte Norris dann theoretisch sogar eine Zehn-Sekunden-Strafe erhalten können.

Auf diese haben die Stewards jedoch bewusst verzichtet, da Norris keine andere Möglichkeit mehr gehabt habe, weil sich auch Verstappen neben der Strecke befand. Daher wurde bei dem Briten auch kein weiterer Verstoß gegen die Tracklimits notiert.

Doch während man bei Red Bull es ähnlich sieht und Verstappen sogar findet, dass bei McLaren aktuell zu viel gejammert werde, gibt es auch reichlich Kritik an dieser Entscheidung - nicht nur von McLaren. Mercedes-Teamchef Toto Wolff deutet am Funk sogar eine wiederholt bevorzugte Behandlung von Red Bull an.

SPORT1 fasst die Stimmen zum Duell zwischen Verstappen und Norris sowie zur folgenden Strafe für den Briten bei Sky und aus der Boxengasse zusammen:

Norris: Verstappen verteidigt und überholt neben der Strecke

Lando Norris (McLaren, Platz 4): „Sie haben diese Entscheidung innerhalb ein paar Runden getroffen. Es war keine einfache Entscheidung. Ich habe es versucht, er kam auch von der Strecke ab. Ich finde, dass er da viel zu hart war und einen Vorteil daraus gezogen hat, aber ich mache nicht die Regeln.“

„Der Punkt, der nicht korrekt ist, ist das, was Max getan hat - nämlich seine Position zu verteidigen, indem er von der Strecke abkam. Er ist beim Verteidigen neben die Strecke gefahren, er hat einen Fehler gemacht und davon profitiert. Gleichzeitig musste ich deshalb von der Strecke fahren. Es ist unmöglich für die Leute zu wissen, ob ich sonst auf der Strecke hätte bleiben können oder nicht.“

„Ich finde, es ist ziemlich inkonstant zu dem, was in Österreich passiert ist, wo Max keine Strafe bekommen hat, als er von der Strecke abgekommen ist und sich einen Vorteil verschafft hat.

Zum Startduell in Austin, bei dem ebenfalls beide von der Strecke abkamen: „Es war eng, Max hatte sich offensichtlich viel vorgenommen, wozu er das Recht hat. Aber er ist wieder einmal komplett von der Strecke abgekommen. Er verteidigt, indem er von der Strecke abkommt und er überholt, indem er von der Strecke abkommt. Aber ich beschwere mich jetzt nicht.“

Verstappen: McLaren beschwert sich in letzter Zeit zu viel

Max Verstappen (Red Bull, Platz 3): „Vielleicht ist es besser, wenn ich meine Meinung für mich behalte. Ich finde, was solche Situationen angeht, sollen sich die Stewards dazu äußern - und das haben sie ja auch. Ich weiß schon, was ich darüber denke, aber das muss ich ja nicht unbedingt allen erzählen.“

Auf der Pressekonferenz zur Frage, ob er verstehen kann, dass McLaren und Norris sagen, er wäre auch von der Strecke gekommen und hätte Norris so zum Ausweichen gezwungen: „Nein - tue ich nicht. Ich meine, sie beschweren sich in letzter Zeit sowieso über sehr viel. Die Regeln sind sehr klar, außerhalb der weißen Linie kannst du nicht überholen Ich bin in der Vergangenheit auch schon dafür bestraft worden.“

Mercedes-Boxenfunk: George Russell: „Hat Verstappen eine Strafe für Kurve 1 bekommen?“ Wolff: „Nein, er hat keine erhalten und am Ende bekam Lando eine Strafe, weil er rausgedrückt wurde und außen überholt hat. Ich denke, es ist eine etwas voreingenommene Entscheidung, aber du weißt ja, nicht überraschend.“ Russell: „Ja ... seltsam.“

Toto Wolff (Mercedes-Teamchef):

... über die Entscheidungen an diesem Wochenende, unter anderem die Strafe gegen George Russell: „Es ist inkonsistent. Im Sprint haben wir einige dieser Vorfälle gesehen, die exakt genauso waren und es gab keine Strafe im Kampf um Positionen. Diese Strafe zu erhalten ist einfach völlig merkwürdig und bizarr. Ich denke, wir wissen, warum - aber das kann man natürlich nicht im Fernsehen sagen. Manchmal gibt es Korrelationen, wenn es um interessante Entscheidungen geht.“

McLaren: „Dass die Stewards eingriffen, war unangemessen“

Andrea Stella (McLaren-Teamchef): „Ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie die Stewards in dieses schöne Stück Motorsport eingegriffen haben, unangemessen war. Beide Autos waren von der Strecke abgekommen, also hatten beide einen Vorteil erzielt. Das ist sehr schade, denn es hat uns ein Podium gekostet.“

„Es hat uns ein Rennen gekostet, wo wir geduldig geblieben sind. Als wir in der ersten Kurve bereits (von Verstappen, Anm. d. Red.) abgedrängt worden sind, haben wir es akzeptiert. Ich habe unsere Position klar mitgeteilt, aber die Art der Entscheidung der Stewards kann nicht angefochten werden.“

„Wir haben zweimal überprüft, dass beide Autos von der Strecke abgekommen sind. Für uns gab es keinen Zweifel, dass das Manöver (von Norris, Anm. d. Red.) korrekt war.“

Helmut Marko (Red-Bull-Motorsportkonsulent): „Das ist das Regelwerk. Wir haben auf unser Recht natürlich bestanden, denn er hat außerhalb der Strecke überholt. Das war schade, denn es war ein ganz toller Zweikampf. Aber da braucht man generell eine andere Einstellung, lasst sie Rennen fahren.“

„Max hat sich verteidigt. Dass er kein Waisenknabe ist, ist klar. Er ist einer der kontrolliertesten, aber auch härtesten Fahrer. Das weiß Lando. Wir dachten auch, er hatte das Streckenlimit überschritten und es wäre das vierte Mal gewesen. Da ist also schon einiges zusammengekommen.“

Schumacher zur umstrittenen Szene in Austin: „Nicht fair“

Ralf Schumacher (Ex-F1-Fahrer und Sky-Experte): „Meines Erachtens ist Verstappen reingestochen. Platz war da keiner für Norris in dem Moment. Er wäre freiwillig gerne eine bessere Linie gefahren. Ich finde es schade, das war Racing. Max hat alles versucht, Lando hat alles versucht - die Strafe war nicht unbedingt nötig.“

Beim nochmaligen Betrachten der Bilder: „Max fährt da einfach rein und ihn treibt es ja auch raus, er schafft die Kurve ja auch nicht perfekt. Von dem her halte ich das nicht für nett und fair. „Forcing another car off the track“ könnte man auch argumentieren. Mir wäre es lieber gewesen, die FIA hätte sich rausgehalten.“