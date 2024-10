Strafen-Zoff nach WM-Duell! Norris sauer - Verstappen im Glück

SPORT1 20.10.2024 • 23:45 Uhr Die WM-Rivalen Max Verstappen und Lando Norris liefern sich über längere Zeit ein unglaubliches Duell beim USA-GP. Beide sehen den Fehler beim anderen - doch die Rennleitung spricht nur eine Strafe aus. Ferrari-Star Charles Leclerc nutzt die Gunst der Stunde.

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte: Charles Leclerc hat ein Startgerangel zwischen den WM-Rivalen Max Verstappen und Lando Norris zur Führung genutzt und ist anschließend in souveräner Art und Weise zum Sieg beim Großen Preis der USA gefahren.

Da Carlos Sainz auf Platz zwei hinter dem Monegassen ins Ziel kam, durfte sich Ferrari sogar über einen Doppelsieg in Austin freuen - zuletzt hatte Ferrari Ende März in Australien die ersten beiden Plätze belegt - damals in umgekehrter Reihenfolge.

Damit darf sich auch Leclerc weiter Hoffnungen auf den WM-Titel machen, da der Vorsprung von Verstappen wieder ein wenig geschmolzen ist. „Ich bin sehr glücklich. Heute kam das Selbstvertrauen zurück“, sagte Leclerc nach seinem insgesamt achten Grand-Prix-Sieg.

Verstappen und Norris duellieren sich lange in Austin

Der Red-Bull-Pilot lieferte sich in den letzten zehn Runden einen irren Zweikampf mit seinem ärgsten WM-Konkurrenten Norris im McLaren. Der Brite versuchte alles, setzte oft mehrmals pro Runde zu einer Attacke an, doch an Verstappen führte lange Zeit kein Weg vorbei.

In der 52. von 56 Runden schaffte es Norris schließlich doch. Verstappen drückte dabei seinen Kontrahenten ein wenig von der Piste, beschwerte sich über Funk aber, dass Norris die Tracklimits missachtet habe. Der McLaren-Pilot schimpfte dagegen darüber, dass Verstappen ihn von der Strecke drängte.

Kurz darauf kam es zu einem Konterversuch von Verstappen, den Norris mit einem späten Manöver gerade noch einmal abblockte. Für Red Bull war dies ein „Moving under breaking“ (Spurwechsel beim Bremsen).

McLaren-Teamchef hadert mit Strafe - aber kein Protest

Die Rennleitung kündigte an, all dies zu untersuchen und belegte Norris kurz vor Rennende mit einer Fünf-Sekunden-Strafe, die ihn hinter Verstappen auf Rang vier zurückspülte.

McLaren-Teamchef Andrea Stella bekundete nach dem Rennen bei Sky zwar seinen Unmut über die Strafe, erklärte aber auch, dass ein Protest gegen diese Art der Strafe keine großen Chancen auf Erfolg hätte.

Verstappen sagte nach dem Rennen zu dem Vorfall: „Ich habe meine Meinung, die brauche ich hier nicht kundtun, die Stewards machen ihre Arbeit. Es ist ein Rennen, aus dem wir viel gelernt haben.“

USA-GP: Hülkenberg glänzt - Albtraum-Woche für Hamilton

Haas-Pilot Nico Hülkenberg zeigte ein starkes Rennen und holte mit dem achten Platz einige wertvolle Punkte für sein Team in der Konstrukteurswertung.

Für Mercedes wurde das 300. Rennen seit der werksseitigen Formel 1-Rückkehr der Marke zu Beginn der Saison 2010 zum Debakel.

Nach einem verpatzten Qualifying schied der siebenmalige Formel-1-Weltmeister auch im Rennen nach einem Ausritt in der zweiten Runde früh aus. George Russell musste aus der Boxengasse beginnen und handelte sich im Verlauf eine Fünf-Sekunden-Strafe ein.

Ferrari nutzt Scharmützel zwischen Norris und Verstappen aus

Vor den Ferraris waren die großen WM-Rivalen Verstappen und Norris aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen. Doch Norris startete zu passiv und so schob sich in der Innenseite Verstappen neben seinen WM-Rivalen. Das Duo bog Seite an Seite in die erste Kurve und wurde im engen Zweikampf weit nach außen gedrängt.

Das nutzte der von Platz vier gestartete Leclerc zu seinem Vorteil und übernahm die Führung. Verstappen wehrte in den ersten beiden Runden mit Mühe zwei Attacken von Sainz ab, vorne fuhr Leclerc davon und baute den Vorsprung deutlich aus.

Verstappen war weiter in die Defensive gedrängt, ein Undercut von Sainz verschärfte die Lage für den Weltmeister. Nach dem überfälligen Reifenwechsel war der Niederländer seine Position los.

Norris blieb deutlich länger auf der Strecke und machte mit frischeren Reifen Jagd auf Verstappen. Norris fuhr zwischenzeitliche Bestzeiten, der Titelverteidiger haderte mit seinen Gummis und hatte in der zweiten Rennhälfte weder die Pace der Ferrari-Piloten noch die von Norris.

Durch die Strafe für den Briten dürfte Verstappen die Woche in Austin dennoch in positiver Erinnerung behalten, da er seine WM-Führung nun sogar leicht auf 57 Punkte ausbauen hat können.

