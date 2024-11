"Braucht die Punkte": Teamorder bei McLaren nötig?

Oscar Piastri startet vor Teamkollege Lando Norris in den Sprint am Samstag.

Oscar Piastri steht beim Sprint in Sao Paulo/Brasilien auf der Pole Position, genau vor Teamkollege und Titelanwärter Lando Norris. Der Australier ist sich der heiklen Situation bewusst. "Lando braucht die Punkte in der Fahrerwertung viel dringender als ich", sagte Piastri bei Sky. 47 Zähler trennen Norris bei verbleibenden vier Grand Prix und zwei Sprints nur noch von Weltmeister Max Verstappen.

Seinen Schützling Norris sieht er für den Kampf um den Titel gewappnet. "Wir sagen es Lando die ganze Zeit: Mach weiter so, lass uns immer besser werden und lass uns Rennen für Rennen die beste Version von uns selbst werden", so Stella. Einfach werde es gegen Weltmeister Max Verstappen aber nicht. "Es ist ein Kampf gegen einen der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1, denke ich."