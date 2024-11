Dieser Hamilton-Auftritt sorgt für Fragezeichen bei Mercedes

Obwohl der Mercedes am bisherigen Wochenende und gerade im Qualifying klar das beste Auto war, brachte Hamilton im entscheidenden Q3 keine schnelle Runde auf die Strecke. Warum der Rekordweltmeister trotz des starken Autos so schwächelte, ließ das Team anschließend ratlos zurück.

„Er war ja in Q2 noch der Schnellste“, ärgerte sich Teamchef Toto Wolff bei Sky über das verpatzte Q3 seines Fahrers: „Es waren dann halt die zwei Runden in Q3, da hat er es nicht mehr zusammengebracht.“

Gerade deshalb fiel es Wolff schwer, sich über das eigentlich gute Qualifying seines Teams zu freuen. Der Österreicher sprach von einem „bittersüßen“ Ergebnis. Selbst die Pole von George Russell geriet ein wenig in den Hintergrund: „Das Auto war wirklich schnell heute. Und es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir beide in der ersten Startreihe gehabt hätten. Dann hätte es mehr Spielvarianten gegeben.“

Hamilton: „Habe den Job nicht gemacht“

Zweimal setzte Rekordweltmeister Hamilton zu einer schnellen Runde an, zweimal machte er einen so großen Fehler, dass er die Runde wegwerfen konnte.

Schon in Kurve drei verlor der Brite das Heck seines Wagens und so gleichzeitig auch seinen letzten Versuch, eine schnelle Runde zu drehen. Bei seinem ersten Versuch war er sogar von der Strecke gerutscht und hatte Glück, dass er genau an einer Stelle der Strecke einen Fehler machte, an dem es eine kleine Auslaufzone gibt.