Emotionales Statement - Schumacher lässt tief blicken: "Läuft nicht immer wie geplant"

SPORT1 17.11.2024 • 22:46 Uhr Mick Schumacher befindet sich in keiner einfachen Phase seiner sportlichen Karriere. Nun muss er seine Hoffnungen auf ein Cockpit in der Königsklasse vorerst begraben. Auf Instagram wendet er sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans.

Mick Schumacher durchlebt aktuell eine Karriere-Krise: Nachdem er den Zuschlag für das Formel-1-Cockpit von Sauber bzw. Audi nicht bekommen hat, muss er seine Karriere in der Formel 1 vorerst weiter auf Eis legen.

Das Sauber-Team, dass in Zukunft zum Audi-Team werden wird, hatte Anfang November bekanntgegeben, dass sie in der kommenden Saison das zweite Cockpit neben Nico Hülkenberg mit Gabriel Bortoleto besetzen werden. Bis zuletzt hatte sich auch Schumacher große Hoffnungen auf das letzte für kommende Saison freie Cockpit gemacht. Nun ist aber klar, dass er auch in der kommenden Saison nicht in der Formel 1 an den Start gehen wird.

Wie es für den Sohn der F1-Legende Michael Schumacher in Zukunft weitergeht, bleibt offen. Ein erneutes Comeback in der Königsklasse scheint aber durch die erneute Absage in weite Ferne zu rücken. Ein Rückschlag, der sehr an Schumacher zu nagen scheint. Auf Instagram ließ er mit einem emotionalen Text, den er in seiner Story postete, aufhorchen.

Schumacher: „Reise wird weitergehen“

„Das Leben verläuft nicht immer wie geplant“, begann der 25-Jährige sein Statement: „Jede Herausforderung ist eine Chance, um zu lernen, zu wachsen und sogar stärker zurückzukommen.“

Schumacher blickte anschließend aber gleich auch nach vorne. Er schrieb weiter: „Das ist nur ein Kapitel, nicht die ganze Geschichte. Die Reise wird weitergehen.“ Anschließend bedankte er sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung: „Es bedeutet mir die Welt.“