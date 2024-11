Für Mick Schumacher öffnet sich nun wohl eine neue, spannende Tür

Für Mick Schumacher wird es in naher Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Comeback in der Formel 1 geben. Durch die Absage von Audi ergeben sich für den Deutschen allerdings andere Möglichkeiten im Motorsport.

Bereits in diesem Jahr fuhr Schumi Junior in der Langstrecken-WM für Alpine, raste in Fuji (Japan) aufs Podium. Doch die WEC ist nicht das einzige realistische Szenario. SPORT1 geht die Optionen durch.

- Option Formel 1

Eine andere Möglichkeit wäre auch wieder als Test- und Ersatzfahrer in einem Formel-1-Team zu arbeiten - und auf die Chance zu warten, ob sich dort etwas Außerplanmäßiges ereignet. Ein Anschlussvertrag bei Mercedes, wo er aktuell in dieser Rolle fungiert, ist nicht wahrscheinlich. Mercedes-Teamchef Toto Wolff bevorzugt Fahrer, die von seinem Team oder ihm persönlich gemanagt werden.

- Langstrecken-WM WEC denkbar

- Indycar höchstwahrscheinlich

Die wahrscheinlichste Variante. Vieles spricht dafür. Erstens: In den USA genießen Indycar-Piloten das gleiche Ansehen wie Formel-1-Fahrer. Die Rennwagen sind anspruchsvoll und mit kleinen Abstrichen mit Formel-1-Autos zu vergleichen. Vorteil: Der Fahrer kann dort noch mehr den Unterschied machen. Zweitens: Indycar ist viel weniger politisch. Boss Roger Penske, dem die Serie und die legendäre Strecke von Indianapolis gehören, will nicht, dass Manager und Teamchefs wie in der Formel 1 Intrigen spinnen und in die eigenen Taschen wirtschaften.