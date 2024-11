F1: Scheitert Verstappens WM-Party an einem Flügel?

Überraschung beim zweiten Training in Las Vegas: Max Verstappen landete auf einem enttäuschenden 17. Platz – ein Szenario, das Red Bull so sicher nicht eingeplant hatte. Noch am Medientag und nach der ersten Session war die Stimmung im Team zuversichtlich gewesen. Doch nach dem Training stellte sich heraus: Der Weltmeister-Rennstall hat ein gewaltiges Problem.