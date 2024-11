Formel 1: Das lange Leiden eines Traditionsteams

Formel 1: WM-Kampf spannender als erwartet

„Wir müssen absolut alles tun, um diese Team-WM zu gewinnen, nur darum geht es“, sagt Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor den Rennen in Katar am Sonntag (ab 17:00 Uhr im LIVETICKER) und eine Woche darauf in Abu Dhabi: „Eine Möglichkeit wie diese ergibt sich nicht oft.“

„Beispiellos“ sei der Mehrkampf im Schlussspurt der Saison, sagt McLarens Teamchef Andrea Stella vor: „Und leider viel spannender, als ich es mir gewünscht hätte.“ Stella spricht damit darauf an, dass sein Team über Wochen eigentlich wie der sichere Sieger des Titels aussah , dann aber bei den vergangenen beiden GPs in Brasilien und Las Vegas ordentlich schwächelte. Nun hat Ferrari noch eine realistische Chance das britische Team abzufangen.

Endet lande McLaren-Durststrecke

Wer macht das Rennen?

Und es ist tatsächlich kaum abzusehen, wer mit dem Gewinn der Team-WM als Favorit in die neue Saison gehen wird. McLaren war über viele Wochen am stärksten und wirkte bereits wie der logische Sieger, zuletzt machte Ferrari allerdings den besseren Eindruck.

Entsprechend unübersichtlich geht es in der Siegerliste zu, sieben verschiedene Piloten haben in diesem Jahr mehr als einmal gewonnen. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 noch nie. So viele Teams auf derart hohem Level, sagt McLaren-Teamchef Stella: „An eine solche Saison kann ich mich wirklich nicht erinnern.“