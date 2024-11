Formel 1: Eine Aussage, die Wolff klarstellt

Hat Toto Wolff sich zuletzt in Bezug auf Lewis Hamilton im Ton vergriffen? Der Mercedes-Teamchef sprach kürzlich von einem „Verfallsdatum“ das auch vorm siebenmaligen Formel-1 -Weltmeister keinen Halt macht. Eine Aussage, die als mögliche Erleichterung über Hamiltons bevorstehenden Wechsel zu Ferrari interpretiert werden könnte. Doch jetzt stellt Wolff klar: So war das nicht gemeint.

Mit dem Grand Prix in Las Vegas am Wochenende beginnt für Hamilton und Mercedes das letzte Kapitel ihrer gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Noch drei Rennen, dann geht die wohl erfolgreichste Partnerschaft in der Formel-1-Historie nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi zu Ende. Die Spekulationen rund um Wolffs Kommentare in einem neuen Buch heizen die Stimmung jedoch an.