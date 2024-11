Formel 1: Fahrer gehen gegen FIA-Präsidenten vor

Zwei Tage nach dem Mexiko-Rennwochenende kriselte es bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison: Ein Schimpfwort in einer Pressekonferenz wurde Charles Leclerc zum teuren Verhängnis . Die Strafe umfasste 5.000 Euro, sowie weitere 5.000 Euro auf Bewährung. Zuvor wurde Max Verstappen ebenfalls wegen eines Schimpfwortes zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert .

„Sind Erwachsene“

„Wir ermahnen den FIA-Präsidenten, seinen eigenen Ton und seine Aussagen zu überdenken, wenn er mit unseren Fahrer-Mitgliedern spricht, oder auch über sie, egal ob in einem öffentlichen Forum oder sonst wo“, erwähnten die Fahrer in der Stellungnahme. „Weiter sind unsere Mitglieder Erwachsene. Ihnen muss man bezüglich so trivialer Dinge wie dem Tragen von Schmuck oder Unterwäsche keine Anweisung via Medien geben.“