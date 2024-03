Formel 1: Nächster Skandal droht! FIA ermittelt gegen Präsidenten Ben Sulayem

Der ehemalige Rennfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll sich ins Rennergebnis des GP Saudi-Arabien 2023 eingemischt und seine Finger auch bei der Freigabe der Rennstrecke in Las Vegas im Spiel gehabt haben.

Ben Sulayem wollte Vegas-Rennen boykottieren

Das Prestige-Rennen habe er so in letzter Sekunde sabotieren und verhindern wollen, berichtet die altehrwürdige britische BBC .

Dazu passt: Seit zwei Jahren befinden sich der Formel-1-Promoter Liberty Media und die FIA in einem Machtkampf , der nun offenbar mit immer schmutzigeren Mitteln ausgetragen wird – zumindest von Seiten des Automobilweltverbands.

Demnach liege ein Bericht vor, der detaillierte Anschuldigungen gegen Mitglieder seiner Führungsgremien enthalte. Die Ethiker-Kommission würde diese Vorwürfe nun prüfen, „wie es in diesen Fällen üblich ist, damit ein ordnungsgemäßes Verfahren genauestens eingehalten wird“.

Formel 1: Fall Christian Horner: FIA will „nichts überstürzen“

Droht dem Präsidenten das Aus?

Sollten sich die Vorwürfe erhärten, dürfte Ben Sulayem an der Spitze der mächtigen Automobilbehörde kaum zu halten sein. Immer wieder fiel der Präsident zuletzt durch Handlungen am Rande der Legalität auf.

So hatte er Max Verstappen in Bahrain bereits aufgefordert, seinen Red Bull-Teamchef Christian Horner öffentlich zu unterstützen. Eine Beeinflussung, die an seiner Unabhängigkeit zweifeln lässt.