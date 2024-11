Formel 1: Großer Preis von Brasilien - das Qualifying heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 02.11.2024 • 16:00 Uhr Die Formel 1 ist in Brasilien zu Gast. Wer holt sich die Pole in Sao Paulo? Max Verstappen muss aufgrund einer Strafe wohl Schadensbegrenzung betreiben.

Max Verstappen muss beim Großen Preis von Brasilien kämpfen. Der Sprint-Shootout zeigte deutlich, dass der Red Bull in Sao Paulo nicht das absolute Top-Auto ist.

Vielmehr fuhren im Qualifying für das Sprintrennen gleich beide McLaren an die Spitze. Auch beim Qualifying am Samstag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) geht so McLaren mit Verstappens WM-Rivalen Norris als Favorit an den Start.

Aktuell liegt Verstappen nach dem Sprintrennen noch 45 Punkte vor Norris. Der Brite holte sich den Sieg im Sprint und verkürzte so den Rückstand in der WM auf Verstappen immerhin um zwei Punkte. Der Niederländer fuhr im Sprint auf den dritten Platz. In Brasilien könnte Norris den WM-Kampf nochmal so richtig spannend machen. Dafür sollte er möglichst auf die Pole fahren und Verstappen so richtig unter Druck setzen.

So können Sie das Qualifying in Sao Paulo live verfolgen

TV: Sky Sport F1/WOW

Stream: Sky Go

Verstappen im Rennen strafversetzt

Weltmeister Max Verstappen wird in der Formel 1 beim Rennen (am Sonntag ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) unabhängig von seinem Abschneiden im Qualifying mit einem Handicap antreten müssen.

Wie Red Bull während des ersten und einzigen freien Trainings im Autodromo Jose Carlos Pace am Freitag auf X mitteilte, wird der 27-Jährige einen neuen Verbrennungsmotor bekommen. Dafür kassiert er eine Versetzung in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten. Motorsportberater Helmut Marko hatte die neue Verbrennungseinheit bereits im Vorfeld in einer Kolumne bei speedweek.com angekündigt.

Für Verstappen kommt der Wechsel zur Unzeit, denn McLarens Lando Norris lauert mit 45 Punkten Rückstand in der Gesamtwertung.

