Norris siegt im Sprint! WM-Kampf in der Formel 1 immer spannender

SPORT1 02.11.2024 • 15:33 Uhr Lando Norris gewinnt den Sprint in Brasilien. Der Brite schiebt sich durch den Erfolg auch in der WM immer näher an Max Verstappen heran.

Der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 spitzt sich zu. Lando Norris siegt im Sprint beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo und schiebt sich in der Weltmeisterschaft immer näher an Max Verstappen heran.

Der Niederländer kam im Sprint als Dritter ins Ziel. Norris konnte so den Rückstand in der WM um zwei Punkte verkürzen. Der Brite liegt damit aktuell noch 45 Punkte hinter Verstappen.

Norris profitierte im Rennen auch davon, dass ihn sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri, der von der Pole gestartet war, in der 22. von 24 Runde vorbei ließ. Dabei sah es lange so aus, als wenn das Team den entscheidenden Moment für den vorher ausgemachten Platztausch verpassen würde. Norris fuhr lange hinter Piastri hinterher, was es den Verfolgern Leclerc und Verstappen erlaubte immer näherzukommen.

Kurz vor dem Ziel kam es dann doch noch zum Platztausch. Der Australier konnte anschließend Verstappen in Schach halten und kam als zweiter ins Ziel.

Charles Leclerc im Ferrari lag lange noch zwischen Verstappen und den McLaren, musste den Niederländer in der 18. Runde dann aber nach einem Fehler des Monegassen passieren lassen. So konnte Verstappen mit dem dritten Platz immerhin noch Schadensbegrenzung betreiben. Verstappen verpasste zum ersten Mal in diesem Jahr den Sieg beim Sprint, alle vier zuvor hatte er gewonnen.

Formel 1: Hülkenberg erlebt bitteren Sprint

Auf Platz vier und fünf kamen die Ferraris um Leclerc und Carlos Sainz ins Ziel. Die beiden hatten an den letzten beiden Rennwochenenden dominiert, konnten in Interlagos bislang aber nicht daran anknüpfen. Lange lag Leclerc auf Rang drei, musste sich aber schließlich geschlagen geben. Die Top Acht komplettierten George Russell (Mercedes/Großbritannien), Pierre Gasly (Frankreich/Alpine) und Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko).

Der Emmericher Nico Hülkenberg erlebte einen Sprint zum Vergessen und schied mit einem Motorschaden in seinem Haas aus. Ersatz-Teamkollege Oliver Bearman wurde 13., der junge Brite hatte das Cockpit vom erkrankten Stammfahrer Kevin Magnussen am Freitag übernommen.

Verstappen in Quali gehörig unter Druck

Am Abend kommt es im Qualifying (ab 19 Uhr im Liveticker) dann zum nächsten Showdown zwischen Verstappen und Norris.

Für den amtierenden Weltmeister geht es in der Qualifikation auch um Schadensbegrenzung. Verstappen wird im Rennen aufgrund eines Motorenwechsels um fünf Plätze nach hinten versetzt.

Norris hat im Rennen am Sonntag (ab 18 Uhr im Liveticker) also eine große Chance die WM noch spannender zu machen. Nach dem GP in Brasilien stehen noch drei weiteren Rennen an.

