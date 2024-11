Formel 1: Kryptische Botschaft! Wirft Hamilton hin?

SPORT1 04.11.2024 • 22:05 Uhr Lewis Hamilton erlebt in Brasilien ein Renn-Wochenende zum Vergessen. Bricht der Brite seine letzte Saison mit Mercedes jetzt sogar vorzeitig ab?

Der Große Preis von Sao Paulo war für Lewis Hamilton ein reines Debakel. Der Mercedes-Pilot hat nach dem zehnten Platz, gleichbedeutend mit dem schlechtesten Rennergebnis seiner Karriere in Sao Paulo, damit gedroht, seine Formel-1-Saison gar vorzeitig zu beenden.

„Das war ein katastrophales Wochenende, Jungs“, gab Hamilton noch über den Teamfunk zu und schimpfte weiter: „Das ist das schlechteste Auto, das wir je hatten.“

Zudem spielte er auf ein vorzeitiges Ende seiner Saison und damit auch bei Mercedes an: „Wenn dies das letzte Mal ist, dass ich in Erscheinung trat, dann ist es eine Schande, dass es nicht großartig war. Aber ich bin dankbar.“

Hamilton nächste Saison bei Ferrari

Hamilton wird das Mercedes-Werksteam ab der kommenden Saison nach insgesamt elf Jahren verlassen und zukünftig für Ferrari an den Start gehen. Bei der Scuderia ersetzt er Carlos Sainz, der zu Williams wechselt.

Das Wochenende in Brasilien hatte schon denkbar schlecht begonnen. Erst legte der Mercedes-Pilot einen desaströsen Qualifying-Auftritt hin, als er bereits in Q1 ausschied, dann wurde er im Rennen auch noch von Franco Colapinto, Ollie Bearman und Liam Lawson, einem Trio von Neulingen, überholt. Dass am Ende mit Platz zehn zumindest noch ein Punkt heraussprang, besänftigte den Veteranen am Ende jedoch nicht.

Hamilton hadert mit dem Auto

Nach dem Rennen spezifizierte Hamilton seine Kritik an dem Auto: „Es ist wie ein Brett. Es gibt keine Federung. Er hüpft überall hin“, erklärte er. Es ist einfach das schlechteste Fahrverhalten, das wir je hatten, besonders in den Kurven. Es ist einfach so steif“, echauffierte sich der siebenmalige Weltmeister weiter. So könne man die Leistung nicht abrufen.

Während Hamilton also mit der Performance seines Autos zu kämpfen hatte, gelang dies seinem Teamkollegen besser. George Russell, von Platz zwei ins Rennen gestartet, hatte zeitweise sogar die Chance, das Rennen zu gewinnen, landete am Ende jedoch auf dem undankbaren vierten Platz.

Was ist mit Hamilton los?

Dennoch scheint es dem 26-Jährigen schon die ganze Saison einfacher zu fallen, den Silberpfeil unter Kontrolle zu bringen. Das wirft die Frage auf, ob Hamilton, nach dem Bekanntwerden seines Wechsels zu Ferrari bewusst über diverse Entwicklungsschritte seines Autos im Unklaren gelassen wird.

Oder macht sich das Alter des mittlerweile 39-jährigen Briten langsam bemerkbar? Derzeit liegt er auf Platz sieben der Fahrerwertung und hat in dieser Saison bisher zwei Rennsiege und zwei weitere Podiumsplätze errungen. Das in den letzten drei Rennen noch weitere hinzukommen, glaubt Hamilton nach dem enttäuschenden Grand-Prix-Wochenende von Brasilien indes nicht.