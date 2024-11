Formel 1: Skandal-Rennen 2008 - Massa zieht vor Gericht

Heute vor 16 Jahren fiel eine der spektakulärsten Entscheidungen in der Geschichte der Formel 1 . In Interlagos war Felipe Massa gerade auf dem Weg, sich den Weltmeistertitel in der Formel 1 zu sichern. Doch auf den letzten Metern des Rennens kam alles anders als gedacht.

Massa siegte im Autodromo Jose Carlos Pace in überlegender Manier. 90.000 Fans gerieten völlig außer sich - auch in der Ferrari-Box wurde bereits der Weltmeistertitel gefeiert. 17 Jahre nach dem letzten Triumph von Ayrton Senna hat Brasilien endlich wieder einen Weltmeister - dachten zumindest alle.

Massa holt den Titel - oder doch nicht?

Anstatt zu feiern, brach Massa auf dem Podium in Tränen aus. Den Heimsieg - vor Fernando Alonso und Kimi Räikkönen - konnte der Brasilianer in keinster Weise genießen. Auch seine Familie, die sich ebenfalls viel zu früh gefreut hatte, musste getröstet werden. Es war ein Tiefschlag für Ferrari und die Familie Massa. Die Scuderia musste sich mit dem Konstrukteurs-Titel begnügen - bis heute der letzte Titel von Ferrari.

Crashgate-Affäre

Massa zieht vor Gericht

Die Öffentlichkeit wurde erst ein Jahr danach über den Vorfall informiert. Im März 2023 bestätigte allerdings Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, dass die FIA noch im selben Jahr Wissen über den absichtlich verursachten Unfall erlangte. Für Massa sei das natürlich schwerer Betrug und deshalb reichte er in diesem Jahr eine Klage gegen den Automobilweltverband, WM-Rechteinhaber Formula One Management und Bernie Ecclestone ein. Doch was will der Brasilianer damit erreichen?