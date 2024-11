Mick Schumacher: "Von da an musste ich alles alleine machen"

„Ich war ein verrücktes Kind - alles, was mein Vater tat, tat ich auch“, sagte Mick Schumacher im Gespräch mit Whyman. „Mein Vater hat mir immer erlaubt, alles ausprobieren zu dürfen, was ich wollte, und ich wollte immer nur Rennen fahren, weil es mir am meisten Spaß machte.“

Mick über seinen Vater: “Er war eine große Stütze“

Mick Schumacher, der 2021 und 2022 für Haas in der Formel 1 fuhr , hob auch die Unterstützung durch seinen Vater hervor. „Er war eine große Stütze, und wir hatten viel Spaß. Er konnte aber auch herausfordernd sein“, so Schumacher Junior über seinen Vater.

Schon früh habe ihm sein Vater klargemacht, was es bedeutet, ein Rennfahrer werden zu wollen: „Einmal habe ich in einem Kartrennen in einer Kurve sehr spät gebremst und dadurch viel Zeit gewonnen. Als ich ihm davon erzählte, sagte er: ‚Du hättest in jeder Kurve so bremsen müssen!‘“