Debakel in Abu Dhabi! Hamilton mit riesigem Pech

Viel bitterer hätte das letzte Qualifying von Lewis Hamilton für Mercedes kaum laufen können. Der Rekordweltmeister schied beim Saisonfinale in Abu Dhabi bereits in der ersten Qualifying-Session aus.

Der Rekordweltmeister wird bei seinem letzten Grand Prix von weit hinten im Feld starten müssen. Gleich nach dem Qualifying war der Ton bei Teamchef Toto Wolff deshalb rau. „Ich bin so wütend, es ist eine Schande, ihn so zu verabschieden“, schimpfte er bei Sky , der Fehler liege eindeutig beim Team: „Es ist unentschuldbar. Lewis‘ letztes Rennen bei uns, und wir machen einen auf schlau.“

„Unglaublich, unglaublich unangenehm. Darf in einem Weltklasse-Team wie bei uns nicht passieren“, so Wolff. Das Team habe „Lewis hängen lassen“ und ein „würdiger Abschied“ werde am Rennsonntag „nicht gelingen“.

Hamilton fühlte sich im Auto eigentlich wohl

Doppelt bitter für Hamilton, der Brite fühlte sich anders als bei den vergangenen Rennen an diesem Wochenende eigentlich wohl in seinem Mercedes.

„Das Auto war komplett anders als in den vergangenen fünf Rennen. Es fühlte sich wirklich großartig an, von daher ist das wirklich Pech“, so Hamilton, der aber deutlich machte, dass er jetzt nicht hadern wolle: „Ich spüre den Schmerz nicht so. Ich habe jeden Moment genossen, das Auto in eine wirklich gute Position bekommen.“