Plötzlich mittendrin! Hollywood-Star crasht Formel-1-Rennen

Brad Pitt sorgt in der Formel 1 erneut für Aufsehen. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi steht die Schauspiel-Ikone plötzlich inmitten der Fahrer. Bei der Startaufstellung steht sogar ein zusätzlicher Bolide auf der Strecke.

Brad Pitt sorgt in der Formel 1 erneut für Aufsehen. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi steht die Schauspiel-Ikone plötzlich inmitten der Fahrer. Bei der Startaufstellung steht sogar ein zusätzlicher Bolide auf der Strecke.

In seinem weißen Rennanzug positionierte sich Pitt mit seinem Schauspiel-Kollegen Damson Idris direkt neben den McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die im Anschluss an das Rennen auf dem Yas Marina Circuit die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft feierten.

Die Auftritte von Pitt stehen in der Formel 1 inzwischen an der Tagesordnung. Die Dreharbeiten für seinen neuen Film ziehen sich bereits durch die ganze Saison.

Film soll im Sommer in die Kinos kommen

Zuletzt hatte der 60-Jährige für Aufsehen gesorgt, als er am Freitag gemeinsam mit Idris beim Teamfoto vom Ferrari aufgetaucht war. In Abu Dhabi stand sogar der für den Film verwendete Bolide am Ende der Startaufstellung.

In den Kinos sollen Fans den Sportfilm, in dem Pitt einen ehemaligen F1-Piloten spielt, schon in diesem Sommer sehen können. Am 25. Juni soll der Streifen, bei dessen Produktion auch der siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton beteiligt, anlaufen.