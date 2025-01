Das machte Ferrari bisher nur für Michael Schumacher

Schon jetzt hat sich die Verpflichtung von Superstar Lewis Hamilton für Ferrari aus Marketingsicht ausgezahlt: Der Auftakt zur neuen Formel-1-Saison , die am 16. März in Melbourne beginnt und 24 Rennen umfasst, steht ganz im Zeichen des siebenfachen Weltmeisters und seiner neuen Lieblingsfarbe Rot.

Die Gazetten sind voll mit Geschichten über den Briten. Mal wird über eine Rückkehr zu seiner langjährigen Trainerin Angela Cullen spekuliert, mal wird ihm eine Affäre mit der 52 Jahre alten Schauspielerin Sofía Vergara nachgesagt. Augenzeugen berichten von einem Abendessen der beiden in einem New Yorker Restaurant, bei dem die Funken geflogen sein sollen.

Testfahrten unter Geheimhaltung

Der Hype um den Superstar ist in Italien so groß, dass die Polizei rund um die Ferrari-Teststrecke in Fiorano ein Verkehrschaos befürchtet, sollte der Termin für Hamiltons erste Testfahrt in einem zwei Jahre alten Ferrari durchsickern.