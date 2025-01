Enthüllt: Spannendes Klopp-Treffen geplant!

Klopp schwärmt von Verstappen

Das Interesse an einem Treffen beruht auf Gegenseitigkeit. Bei seiner Vorstellung am Dienstag als neuer Fußball-Chef des Red Bull-Imperiums hatte Klopp genau das betont. „Es gibt so viele Dinge, über die man reden kann. Nicht nur, wie konzentriert er ist, sondern alle möglichen Dinge“, so der Deutsche.