Formel 1: Briatore hat einen neuen Schumacher im Auge

Flavio Briatore ist in der Formel 1 eine Legende. Nun hat er sich ein Toptalent geangelt und will es ganz groß herausbringen.

Flavio Briatore ist in der Formel 1 eine Legende. Nun hat er sich ein Toptalent geangelt und will es ganz groß herausbringen.

Eins steht jetzt schon fest: Wenn im Umfeld von Alpine-Formel-1-Chefberater Flavio Briatore Rauch aufsteigt, ist das Feuer nicht weit. Der Ex-Teamchef aus Italien mit geheimnisumwitterten Lücken in seinem Lebenslauf nach seiner Tätigkeit als Skilehrer in den Südtiroler Alpen und vor seinem Engagement bei der Benetton-Familie hat jetzt bestätigt, was die Spatzen im Formel-1-Fahrerlager längst getrillert haben: Der argentinische Nachwuchsstar Franco Colapinto gehört ab sofort dem Team von Briatore an.