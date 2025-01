Formel 1: Schumacher-Förderer macht erstaunliche Ansage

Michael Schumachers Förderer Flavio Briatore hat in seiner aktuellen Funktion als Berater des Alpine-Teams eine erstaunliche Ansage gemacht. „2027 müssen wir in der Lage sein, um den Titel zu fahren“, verkündete der ehemalige Teamchef der Formel-1-Rennställe Benetton und Renault bei auto, motor und sport.

Doch damit nicht genug. ”Alpine muss [2025] immer in den Top 6 sein“, fügte der 74-Jährige an. In diesem Jahr wolle man „hin und wieder“ auf dem Podest stehen, ehe man 2026 im Hinblick auf das neue Motorenreglement „bei 50 Prozent aller Rennen um Podestplätze fahren“ will. „Dann gewinnst du automatisch das ein oder andere Rennen“, ist Briatore überzeugt.