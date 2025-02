"Es ist furchtbar": Skurriler Auftritt von Max Verstappen

Max Verstappen kontert Fragen zu Buhrufen in London lässig und lässt dabei auch einen englischen Reporter auflaufen. Auch sein Verhältnis zu Lando Norris kommentiert er mit einer gehörigen Prise Ironie.

Anlass für den dort unterschwellig vorgetragenen Unmut des amtierenden Champions: die Buhrufe englischer Fans bei der F1-Präsentation in London. Ein No-Go aus seiner Sicht, aber auch ein Ausdruck der Kräfteverhältnisse in der traditionell britisch dominierten Königsklasse. Also konterte Verstappen auf seine eigene Weise.