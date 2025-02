Neuer Red Bull: Evolution statt Revolution

Nach einem durchwachsenen Vorjahr, in dem McLaren und Ferrari die Dominanz des Weltmeisterteams gebrochen haben, will der Rennstall aus Milton Keynes jetzt zurückschlagen: Der neue Red Bull RB21 soll die Schwächen des Vorgängers ausmerzen – allen voran das spitze Fahrverhalten, das dem Team 2024 das Leben schwer machte.

Am 25. Februar, nur einen Tag vor den offiziellen Testfahrten in Bahrain , enthüllte Red Bull den neuen Boliden – allerdings mit viel Geheimniskrämerei: Statt eines großen Events gab es nur eine Pressemitteilung und Bilder aus einem abgedunkelten Studio.

Red Bull RB21: Kleinere Änderungen, große Hoffnungen

Optisch bleibt sich Red Bull treu. Die Nase des RB21 erinnert stark an das 2024er-Modell – flach, mit einer Spitze, die weiterhin direkt am Hauptblatt des Frontflügels endet. An der Vorderachse hält das Team an der bewährten Pullrod-Philosophie fest. Auch der Seitenkasten bleibt optisch nah am Vorgänger, inklusive des markanten Überbisses, der dem Luftstrom mehr Raum gibt.