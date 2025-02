Formel-1-Film mit Brad Pitt als Rennfahrer

Bianca Garloff 10.02.2025 • 21:59 Uhr Ein Formel-1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle kommt 2025 in die Kinos. Am Rande des Super Bowls wird ein Trailer gezeigt

Beim 59. Super Bowl wurde ein Trailer zum neuen Film „F1″ gezeigt. In diesem schlüpft Film-Star Brad Pitt in die Rolle eines Formel-1-Fahrers.

Pitt spielt in „F1″ den ehemaligen Formel-1-Fahrer Sony Hayes, der nach einem schweren Unfall in den 90ern seine Karriere beendet hatte und Jahre später wieder in die Welt der Rennen einsteigt.

Dieses Mal aber nicht als Rennfahrer, sondern als Mentor für Joshua Pearce, gespielt von Damson Idris (bekannt aus der Krimi-Serie Snowfall).

Beide treten für das fikitive Team APXGP an, einem Underdog-Rennstall, der sich ganz im Stile von Niki Lauda oder Fernando Alonso gegen die übermächtigen Konkurrenten durchsetzen muss.

Star-Besetzung für den Formel-1-Film

Angeführt wird der Film von Star-Regisseur Joseph Kosinski, der in „Top Gun: Maverick“ bereits zeigte, was er kann, und Jerry Bruckheimer, der als Producer von Filmen wie „Fluch der Karibik“ oder „Bad Boys“ ein ebenso großes Kaliber darstellt.

Darüber hinaus wurde mit F1-Star Lewis Hamilton ein Profi an das Set geholt, der bei der Inszenierung der Rennen für die realistische Umsetzung als Berater zugezogen wurde.

Pitt verriet in einem Sky-Interview: „Wir haben Kameras in den Autos verbaut, die es so noch nie in einem Film gab. Die Geschwindigkeit wird sich absolut real anfühlen.“