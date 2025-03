Brisante Ferrari-Theorie! Sind falsche Daten schuld?

Der Wechsel zu Ferrari sollte Lewis Hamiltons großes Comeback werden – doch nach Platz zehn in Melbourne steckt die Scuderia bereits in der Krise.

Allein: Was wie ein Märchen geplant war, könnte schon nach dem ersten Rennen in Australien zum Drama des Scheiterns werden. Fest steht: Hamilton und Ferrari stehen schon nach seinem enttäuschenden zehnten Platz in Melbourne immens unter Druck und müssen bereits am Wochenende in China (Sprint-Qualifying am Freitag um 8.30 im SPORT1-Liveticker) liefern.