Formel 1: Abgang von Max Verstappen? Oliver Mintzlaff spricht Klartext

„Ich bin überzeugt, dass er den langen Weg, den er bisher mit Red Bull gegangen ist, auch weiter mit uns bestreiten wird. Max wird auch 2026 für uns fahren“, sagte der 49-Jährige im Bild -Interview. Die Zukunft des Niederländers scheint also geklärt, obwohl der Rennstall momentan seinen Erwartungen in der Königsklasse hinterherläuft.

„Aber wir verfallen deswegen nicht in Panik. So eine Formel-1-Saison ist extrem lang“, sagte Mintzlaff. 2025 konnte Verstappen in den ersten vier Rennen nur in Japan überraschend gewinnen.