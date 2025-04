Formel 1: "Deal des Jahrhunderts" um Verstappen?

Kommt es in der Formel 1 zu einem spektakulären Deal? Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, ist der saudische Staatsfonds an einer Übernahme des Rennstalls Aston Martin interessiert.

Dem Public Investment Fund (PIF) gehören bereits 20 Prozent von Aston Martin. Nun soll der Wüstenstaat, wo am Wochenende das nächste Rennen stattfindet, am Kauf einer Mehrheit des Formel-1-Teams interessiert sein. Besonders spektakulär: Im Rahmen der Übernahme-Planungen spielt auch Superstar Max Verstappen eine Rolle. Der Niederländer soll mit einer irren Summe zu Aston Martin gelockt werden.

So schreibt der britische Telegraph von einem „Deal des Jahrhunderts“, die Gazzetta von einem „Schockangebot”, das sich in Zahlen folgendermaßen ausdrückt: Rund 226 Millionen Pfund soll Verstappen in drei Jahren als Pilot von Aston Martin verdienen, was nach aktuellem Kurs etwa insgesamt 264 Millionen Euro und 88 Millionen Euro pro Jahr entspräche.