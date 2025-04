Formel 1: FIA will Verhaltenskodex anpassen

Der Automobil-Weltverband FIA will offenbar Anpassungen an seinem bei den Formel-1 -Stars wie Max Verstappen ungeliebten Strafenkatalog vornehmen.

Dies deutete FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem bei Instagram an. „Aufgrund konstruktiver Kritik von Fahrern aus allen sieben FIA-Weltmeisterschaften erwäge ich, Verbesserungen an Anhang B (des internationalen Sportkodex, d. Red) vorzunehmen“, schrieb Ben Sulayem in den sozialen Medien.