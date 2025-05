Verstappen nach folgenschwerem "Desaster" Letzter

Max Verstappen kommt beim Sprint von Miami ganz am Ende des Feldes ins Ziel. Schuld daran ist ein unglaublicher Unfall in der Boxengasse, der ihm und Supertalent Andrea Kimi Antonelli das Rennen kostet.

Max Verstappen kommt beim Sprint von Miami ganz am Ende des Feldes ins Ziel. Schuld daran ist ein unglaublicher Unfall in der Boxengasse, der ihm und Supertalent Andrea Kimi Antonelli das Rennen kostet.

Diese katastrophale Entscheidung seines Teams kostet Max Verstappen das Podest im Sprint von Miami ! Beim Chaos-Rennen schickte ihn sein Red-Bull-Team in der Box zu früh los, es folgte eine folgenschwere Kollision.

Der Niederländer fuhr nach dem Reifenwechsel ganz normal zurück in die Boxeneinfahrt. Problem: Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli wollte genau in diesem Moment an ihm vorbeilenken. Verstappen fuhr dem Italiener ins Auto, zerstörte seinen Flügel und den Reifen von Antonelli.