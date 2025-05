Verstappen schlägt zurück - Tiefschlag für Hamilton

Der Weltmeister schlägt überraschend zurück. Max Verstappen startet in Miami von der Pole. Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg erleben ein extrem enttäuschendes Qualifying.

Der Weltmeister schlägt überraschend zurück. Max Verstappen startet in Miami von der Pole. Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg erleben ein extrem enttäuschendes Qualifying.

Max Verstappen holt sich die Pole in Miami . Der Niederländer geht somit beim Rennen am morgigen Sonntag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) als Erster auf die Strecke.

Ich bin immer mehr ans Limit gekommen, ich bin glücklich", sagte Verstappen, der mit Blick auf möglichen Regen am Renntag erklärte: „Wir müssen es abwarten. Es ist zumindest die beste Startposition. Und wir wollen natürlich versuchen, das Maximum herauszuholen.“

Red-Bull-Star Verstappen, der erst vor wenigen Tagen Vater der kleinen Lily geworden war, feierte seine 43. Pole Position in der Formel 1.

Norris scherzt: „Hatte gehofft, dass er als Vater langsamer wird“

Mit ihm in der ersten Startreihe steht Lando Norris. Aus Reihe zwei gehen Kimi Antonelli und Oscar Piastri ins Rennen.

Sprintsieger Norris meinte im Scherz: „Ich hatte gehofft, dass Max als Vater langsamer wird. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall.“ Verstappen habe „den Unterschied gemacht, er war richtig motiviert“, schwärmte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Sky -Mikrofon. Sein Top-Fahrer sei als Vater „glücklich“ und eher „zwei Zehntel schneller als langsamer geworden“.

Das Qualifying war die zweite Entscheidung des Tages in Miami . Wenige Stunden zuvor hatte sich Lando Norris in einem äußerst chaotischen Sprintrennen vor Oscar Piastri durchgesetzt.

Aufregung hatte es beim Sprint um einen Crash in der Box zwischen Sprint-Polesetter Andrea Kimi Antonelli und Max Verstappen gegeben. Mercedes-Teamchef Toto Wolff schoss anschließend gegen Red Bull .

Formel 1: Hamilton enttäuscht

Beim Rennen am Sonntag geht er dadurch nur als Zwölfter ins Rennen. Das Aus kam gerade deshalb so überraschend, weil Hamilton beim Sprintrennen am selben Tag noch einen Achtungserfolg gefeiert hatte.