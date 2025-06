Formel 1: "Ist er denn irre?" WM-Spitzenreiter fast abgeräumt

Was war passiert? WM-Spitzenreiter Oscar Piastri kam in die McLaren-Box, um einen zweiten Stopp zu absolvieren. Zurück auf der Strecke musste er sich aber nicht nur einige Sekunden hinter Teamkollege und WM-Rivale Lando Norris einreihen, sondern kam auch knapp hinter Yuki Tsunoda und Colapinto raus.

Formel 1 in Spielberg: Piastri verhindert Kollision

Doch plötzlich setzte Colapinto knapp vor Piastri fahrend in Kurve drei zur Attacke auf Tsunoda an, also an jener Stelle, an der Weltmeister Max Verstappen kurz nach dem Start von Kimi Antonelli abgeräumt worden war.