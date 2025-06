"Watschn bekommen": McLaren demütigt Verstappen & Co.

McLaren fährt beim Formel-1-Rennen in Spielberg in einer eigenen Liga. Während Rivale Max Verstappen früh abgeräumt wird, geht die einzige Gefahr für Lando Norris vom Teamkollegen aus.

Debakel für Max Verstappen und Red Bull beim Heimrennen in Österreich - und obendrein noch eine Papaya-Party: Lando Norris hat sich bei Formel-1-Rennen in Spielberg knapp vor WM-Spitzenreiter Oscar Piastri durchgesetzt.

Der Brite feierte in Spielberg einen überzeugenden Start-Ziel-Sieg und präsentierte sich zwei Wochen nach dem McLaren-Knall in Kanada auf dem Red-Bull-Ring in Topform. Diesmal hielt er dem hohen Druck von Teamkollege Piastri mit Bravour stand.