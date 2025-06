Rosberg attackiert Verstappen: "Wirklich schlimm"

Der Weltmeister hatte sich extrem darüber aufgeregt, dass er nach dem Verlassen der Strecke Russell vorbeilassen solle, und war dem Briten daraufhin in Kurve fünf wutentbrannt in die Seite gefahren .

Rosberg schießt gegen Verstappen: „Das war furchtbar“

Verstappen droht seine „Integrität in Frage zu stellen“

Verstappen hätte sich am Ende des Rennens mit dem Unfall in eine weitere Kontroverse verwickelt, „die droht, die Integrität des niederländischen Fahrers in Frage zu stellen“, schrieb beispielsweise die englische Zeitung The Telegraph.