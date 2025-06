Verstappen in Reizstimmung: „Kindisch und Zeitvergeudung!“

Sportlich alles im Lot, aber ...

Verstappen genervt von Strafpunkt-Diskussion

Allein: Trotz starker Performance muss sich Verstappen erneut kritische Fragen gefallen lassen. Im Visier dabei: seine elf Strafpunkte. Bekommt er am Sonntag in Montréal noch einen, droht eine Rennsperre. Dass er dabei ausgerechnet neben seinem Dauerrivalen George Russell startet, mit dem er erst zuletzt in Spanien aneinandergeraten war, heizt die Situation zusätzlich an.