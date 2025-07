Formel 1: Die tragischste Zäsur der jüngeren F1-Geschichte

Eine tragische Zäsur der F1-Historie

Vor zehn Jahren verstarb F1-Fahrer Jules Bianchi an den Folgen eines Rennunfalls. Der Franzose verunglückte beim Rennen in Suzuka so schwer, dass er im darauffolgenden Jahr starb. Der Tod des guten Freundes von Charles Leclerc schob eine wichtige Reform an.